د. الطريفي يدشن اليوم خدمات إلكترونية حديثة بوزارة الثقافة والإعلام

د. عادل الطريفي

يدشن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي مساء اليوم الأحد عددًا من الخدمات الإلكترونية بوزارة الثقافة والإعلام، والتي تأتي سعيا منها إلى مواكبة التطورات الحديثة والاعتماد على تقنية المعلومات في تسيير جميع أعمالها والتوجه إلى الأعمال الإلكترونية (حكومة إلكترونية) وتشمل الأنظمة التالية:

أولاً: نظام التراخيص الإعلامية:

ويستهدف هذا النظام الإلكتروني جميع الرخص الإعلامية التي تصدرها الوزارة، ويشمل خدمات التسجيل لإصدار رخص جديدة وتجديد رخص قديمة، ومتابعة العملية إلكترونيا بالكامل منذ الطلب، ومرحلة التحقق من الوثائق واعتمادها، حتى إجراء عملية الدفع الإلكتروني (إذا كانت الرخصة تتطلب هذا الإجراء) ومن ثم إصدار أو تجديد الرخصة، ويصاحب تلك الإجراءات إشعار المستفيد عبر رسائل جوال قصيرة.

ثانياً: نظام فسوحات الكتب والمطبوعات:

ويقدم خدمة للمؤلفين ودور النشر لإصدار تراخيص فسح الكتب والمطبوعات وطباعتها وفسح توزيعها في المملكة العربية السعودية، ويمكن من خلالها رفع المطبوعات إلكترونياً، ومتابعة ملاحظات المراقبين عليها وتعديلها -إن لزم الأمر- واستكمال الإجراءات بشكل إلكتروني حتى إصدار "إذن طبع".

ثالثاً: نظام الفعاليات والمعارض الفنية:

ويهدف النظام إلى إصدار ترخيص للفعاليات التي تقام في مختلف مناطق المملكة ويشتمل على جميع المعلومات والشروط التي يجب توفرها، ويشمل النظام مجموعة من الإجراءات والخطوات الإلكترونية كـ مخاطبة وإشراك الجهات الداخلية والخارجية، كما يوفر للمستفيد واجهة يستطيع من خلالها متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل بالإضافة إلى بعض الخدمات الاستعلامية التي تساعد على معرفة حالة طلبه من دون مراجعة مبنى الوزارة.

رابعاً: نظام رفع المخالفات الإعلامية:

ويقدم خدمة الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية ويمر بمرحلة التحقق والمطابقة إلكترونياً للمدعي والمدعى عليه، وفي حالة استيفاء المستندات اللازمة يتم تحويلها كقضية لدى اللجان المعنية، ويوفر النظام العديد من الخدمات وتشمل (تبليغ مواعيد الجلسات والأحكام في حال صدورها والاستعلام عن حالة الدعوى وأي ملاحظات تخصها).

خامساً: نظام الإعلانات في صحيفة أم القرى:

ويتضمن خدمات إلكترونية لنشر الإعلانات الحكومية والخاصة والمناقصات والمنافسات على صحيفة أم القرى (الصحيفة الرسمية في المملكة)، كما يوفر النظام إمكانية الدفع الإلكتروني، وفي حالة اكتمال الإجراءات والموافقة عليها يتم تسديد الخدمات عبر "سداد" إذا كانت تلك الخدمة تتطلب دفع مبلغ مالي.

سادساً: بوابة الوزارة وتطبيقاتها الإلكترونية:

وقد تم تطوير بوابة وزارة الثقافة والإعلام بالكامل لتشمل جميع الأنظمة والتطبيقات ولتكون مرجعاً لكافة أخبار الوزارة وفعالياتها وتعد مرجعاً إلكترونياً للوائح وعن الجهات التابعة لها، كما تم تطوير تطبيقات مستقلة على الأجهزة الكفية واللوحية كافة وعلى أنظمة IOS وANDROID.