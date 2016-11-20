أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين يتلقى رسالة من هادي

Google+ Print
خادم الحرمين يتلقى رسالة من هادي خادم الحرمين يتلقى رسالة من هادي

بعد أقل من ساعة على إعلان قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقفاً لإطلاق النار، انتهكته ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح الانقلابية، وقصفت عناصر الميليشيات الأحياء الشرقية بمدينة تعز جنوبي اليمن بالأسلحة الثقيلة والقذائف، فيما قال علي المعمري مقرر لجنة التهدئة لـ»الرياض» انه لم يتم ابلاغهم بأي إجراءات فيما يتعلق بالتواصل بشأن فتح المعابر والسماح بدخول المواد الغذائية.

وأعلنت قوات التحالف أمس هدنة لـ48 ساعة اعتباراً من أمس السبت تتمدد تلقائياً في حال التزام الانقلابيين بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المتضمنة أن ذلك قد تقرر تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق.

وقال قائد محور تعز اليمنية اللواء الركن خالد فاضل، إن قواته ملتزمة بالهدنة المعلنة رغم خروقات المليشيا الإنقلابية.

الى ذلك أطلق مجلس علماء باكستان بقيادة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي حملة وطنية للدفاع عن الحرمين الشريفين وإدانة التدخل الإيراني في الدول العربية والإسلامية تحت عنوان «صحوة المسلم». ودعا الأمة الإسلامية إلى مواصلة جهودها ضد العناصر والقوى التي تقف وراء محاولة استهداف مكة المكرمة إلى أن يتم تحديد المسؤولية ومعاقبة الجناة.

أطفال يمنيون يتزودون بالمياه في اليوم الأول للهدنة (رويترز)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية