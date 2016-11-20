خادم الحرمين يتلقى رسالة من هادي

بعد أقل من ساعة على إعلان قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقفاً لإطلاق النار، انتهكته ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح الانقلابية، وقصفت عناصر الميليشيات الأحياء الشرقية بمدينة تعز جنوبي اليمن بالأسلحة الثقيلة والقذائف، فيما قال علي المعمري مقرر لجنة التهدئة لـ»الرياض» انه لم يتم ابلاغهم بأي إجراءات فيما يتعلق بالتواصل بشأن فتح المعابر والسماح بدخول المواد الغذائية.

وأعلنت قوات التحالف أمس هدنة لـ48 ساعة اعتباراً من أمس السبت تتمدد تلقائياً في حال التزام الانقلابيين بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية المتضمنة أن ذلك قد تقرر تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق.

وقال قائد محور تعز اليمنية اللواء الركن خالد فاضل، إن قواته ملتزمة بالهدنة المعلنة رغم خروقات المليشيا الإنقلابية.

الى ذلك أطلق مجلس علماء باكستان بقيادة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي حملة وطنية للدفاع عن الحرمين الشريفين وإدانة التدخل الإيراني في الدول العربية والإسلامية تحت عنوان «صحوة المسلم». ودعا الأمة الإسلامية إلى مواصلة جهودها ضد العناصر والقوى التي تقف وراء محاولة استهداف مكة المكرمة إلى أن يتم تحديد المسؤولية ومعاقبة الجناة.

أطفال يمنيون يتزودون بالمياه في اليوم الأول للهدنة (رويترز)