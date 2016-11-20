ولي العهد يوجه بنقل جثمان الشهيد خردلي إلى جازان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بنقل جثمان الشهيد الجندي عادل بهلول خردلي أحد منسوبي قوات أمن المنشآت بطائرة خاصة من الدمام إلى منطقة جازان نزولاً عند رغبة ذويه.

أوضح ذلك لـ"الرياض" المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد الزهراني، مضيفاً أن الجندي خردلي استشهد فجر أمس بعد أن امتدت إليه يد الغدر أثناء توجهه إلى عمله من حي النور في الدمام، حيث تعرض لإطلاق نار من سلاح من المحتمل أن يكون مسدساً، وأصيب بعشر طلقات إحداهن أصابته في مؤخرة رأسه وخرجت من بين عينيه.

الشهيد عادل خردلي

وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وتحديد دوافعها.