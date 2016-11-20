القبض على مسجل بالغربية هارب من 152 سنة سجن

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على مسجل خطر وصادر ضده عدة أحكام أثناء اختباءه بالمنطقة الصحراوية ببلقاس وبحوزته بندقية آلى.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بوصول معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث بلقاس، بقيام "محمد س. م" وشهرته الدملوشى 35 سنة بالاختباء بإحدى المنازل بالمنطقة الصحراوية ببلقاس.

ودلت التحريات على أن المتهم تزعم تشكيلا عصابيا بسمنود بمحافظة الغربية، والمشهور عنه الأعمال الإجرامية من خطف وسرقة بالإكراه وإتجار فى السلاح، وصدر ضده 5 أحكام بالسجن المؤبد وحكمين بالسجن 20 سنة، وآخر بالسجن سبع سنوات فى أحد القضايا بمجموع أحكام 152، وقام بترك محل إقامته للاختباء داخل محافظة الدقهلية، وعلى الفور تم إعداد مأمورية، وتم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى المنزل الذى يختبئ به وبحوزته سلاحا آليا وخزنة وطلقات من ذات العيار، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.