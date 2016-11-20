أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على مسجل بالغربية هارب من 152 سنة سجن

Google+ Print
القبض على مسجل بالغربية هارب من 152 سنة سجن القبض على مسجل بالغربية هارب من 152 سنة سجن

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على مسجل خطر وصادر ضده عدة أحكام أثناء اختباءه بالمنطقة الصحراوية ببلقاس وبحوزته بندقية آلى.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بوصول معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث بلقاس، بقيام "محمد س. م" وشهرته الدملوشى 35 سنة بالاختباء بإحدى المنازل بالمنطقة الصحراوية ببلقاس.

 

ودلت التحريات على أن المتهم تزعم تشكيلا عصابيا بسمنود بمحافظة الغربية، والمشهور عنه الأعمال الإجرامية من خطف وسرقة بالإكراه وإتجار فى السلاح، وصدر ضده 5 أحكام بالسجن المؤبد وحكمين بالسجن 20 سنة، وآخر بالسجن سبع سنوات فى أحد القضايا بمجموع أحكام 152، وقام بترك محل إقامته للاختباء داخل محافظة الدقهلية، وعلى الفور تم إعداد مأمورية، وتم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه أثناء توجهه إلى المنزل الذى يختبئ به وبحوزته سلاحا آليا وخزنة وطلقات من ذات العيار، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365