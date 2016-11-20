مديرة "أبو الريش": "الإسكان" تبرعت بأرض الصعيد.. و14 مليون دولار من اليابان

كتب محسن البديوى

كشفت الدكتورة رانيا حجازى، مدير مستشفى أبو الريش للأطفال اليابانى بجامعة القاهرة، عن تبرع وزارة الإسكان والمرافق بقطعة أرض لبناء فرع جديد لمستشفى أبو الريش بصعيد مصر، موضحة أن هذا المكان سيعد طفرة جديدة فى الخدمة الطبية.

وقالت حجازى، فى حوارها مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، إن بناء فرع الجديد دخل حيز التخطيط والتنفيذ ولم يتم تحديد موعد لبنائه، مؤكدة أن اليابان تبرعت بمبلغ 14 مليون دولار لإنشاء مبنى جديد وهو مبنى العيادات الخارجية، لافتة إلى أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى لعبت دورا كبيرا في إتمام الاتفاقية مع الجانب اليابانى.