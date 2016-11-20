«نيابة دبي» تطلق فعاليات نوعية لمشاريع رائدة

حضّرت النيابة العامة في دبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبتكرة، تأهباً لإطلاقها خلال أسبوع الإمارات للابتكار، الذي تتضافر فيه الجهات الحكومية والخاصة والأفراد لاستعراض تجارب وممارسات الابتكار، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تخصيص أسبوع للابتكار من كل عام، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

نهج الابتكار

وقال المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، رئيس فريق الابتكار بنيابة دبي، إن نيابة دبي تؤكد على تبني نهج عمل مستمر، يوفر الإمكانات والسبل لتبني الأفكار والمشاريع المبتكرة، وتحويلها إلى واقع ملموس لإيصال الهدف الأسمى للابتكار، بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في كافة المجالات، وتحديداً في العمل الحكومي.

وأضاف: كوننا جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تعتبر محوراً أساسياً لتحقيق الرؤية الاستراتيجية 2021، تولي النيابة العامة، اهتماماً بالغاً وجهوداً مكثفة للاعتناء بتطوير أدواتها وممارساتها، بالتزامن مع مراحل تقدم الدولة، وتسارع الحركة التنموية فيها، مشيراً إلى أن نيابة دبي، صقلت تجاربها الابتكارية، وتنامت قدرتها على المنافسة الإبداعية، من خلال احتضانها لعدة أنشطة وفعاليات خلال عام الابتكار 2015، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وكذلك من خلال أسبوع الابتكار في نسخته الأولى، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأمر الذي يجعلنا نكثف الجهود، ونعتني بالجديد والمختلف.

خطط طموحة

وذكر المستشار يوسف المطوع، أن نيابة دبي، حرصت في هذا الحدث الكبير في نسخته الثانية، على وضع تصور شامل وخطط طموحة، للارتقاء بمستويات أكبر عن سابقتها، فركزنا على الاحتفاء بالموظفين المبدعين والمبتكرين، من خلال احتضان مواهبهم وإمكاناتهم في كافة المجالات، وكذلك الإسهام في تعزيز مفهوم الابتكار في الدائرة، وإدماجه في أنظمة العمل وخدماتها المقدمة للمتعاملين والمجتمع.