أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«منتدى الشارقة للتطوير» يعلن عن «حزمة الابتكار 2»

Google+ Print
«منتدى الشارقة للتطوير» يعلن عن «حزمة الابتكار 2» «منتدى الشارقة للتطوير» يعلن عن «حزمة الابتكار 2»

أعلن «منتدى الشارقة للتطوير»، عن إطلاق مبادرته الجديدة «حزمة الابتكار 2»، ضمن مشاركة إمارة الشارقة في فعاليات خلال «أسبوع الإمارات للابتكار 2016»، وهي فعالية وطنية للجميع، تحتفي بالابتكار في دولة الإمارات، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسيقام «برنامج إدارة الابتكار للقيادات» في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، حيث سيتم منح شهادة من «المعهد العالمي لإدارة الابتكار» (GIMI)، بعد إجراء عملية التقييم عبر الإنترنت مع نهاية الدورة.

نمو

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن «ريسيرتش كونيكشن»، فإن الحزمة الحالية من مشاريع واستراتيجيات الابتكار في الدولة، ستضمن استمرارية أنشطة الأعمال المحلية، ما يؤدي بالتالي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4 % في الفترة من 2016 إلى 2020.

وأشار «منتدى الشارقة للتطوير»، إلى أن برنامج «برنامج إدارة الابتكار للقيادات»، سيشتمل على ثلاث وحدات رئيسة، يمكن أخذها خلال يومين، وهي، «تبسيط مفهوم الابتكار» و«آليات الابتكار» و«عملية تطور الابتكار»، حيث سيستفيد المنتسبون الذين يستكملون هذا البرنامج التدريبي من مزايا وفوائد رئيسة، مثل الاضطلاع بدور هام في صناعة الابتكار، وتحسين مستويات الاستعداد الوظيفي، وإتقان استخدام أدوات الابتكار في تطوير الأفكار والمفاهيم.

التزام

وقال جاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة «منتدى الشارقة للتطوير»: نحن فخورون بالمشاركة في احتفالات «أسبوع الإمارات للابتكار» لهذا العام، وطرح هذا البرنامج التدريبي الجديد، حول إدارة الابتكار لقيادات المستقبل في دولة الإمارات.

وإن الاهتمام الكبير من جانب قيادتنا الرشيدة بالابتكار، يوضح مدى التزامنا بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. وسنواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الفهم حول الابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتأثيرها في المعرفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك»

«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك»

«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية

بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية