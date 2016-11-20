«منتدى الشارقة للتطوير» يعلن عن «حزمة الابتكار 2»

أعلن «منتدى الشارقة للتطوير»، عن إطلاق مبادرته الجديدة «حزمة الابتكار 2»، ضمن مشاركة إمارة الشارقة في فعاليات خلال «أسبوع الإمارات للابتكار 2016»، وهي فعالية وطنية للجميع، تحتفي بالابتكار في دولة الإمارات، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسيقام «برنامج إدارة الابتكار للقيادات» في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، حيث سيتم منح شهادة من «المعهد العالمي لإدارة الابتكار» (GIMI)، بعد إجراء عملية التقييم عبر الإنترنت مع نهاية الدورة.

نمو

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن «ريسيرتش كونيكشن»، فإن الحزمة الحالية من مشاريع واستراتيجيات الابتكار في الدولة، ستضمن استمرارية أنشطة الأعمال المحلية، ما يؤدي بالتالي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4 % في الفترة من 2016 إلى 2020.

وأشار «منتدى الشارقة للتطوير»، إلى أن برنامج «برنامج إدارة الابتكار للقيادات»، سيشتمل على ثلاث وحدات رئيسة، يمكن أخذها خلال يومين، وهي، «تبسيط مفهوم الابتكار» و«آليات الابتكار» و«عملية تطور الابتكار»، حيث سيستفيد المنتسبون الذين يستكملون هذا البرنامج التدريبي من مزايا وفوائد رئيسة، مثل الاضطلاع بدور هام في صناعة الابتكار، وتحسين مستويات الاستعداد الوظيفي، وإتقان استخدام أدوات الابتكار في تطوير الأفكار والمفاهيم.

التزام

وقال جاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة «منتدى الشارقة للتطوير»: نحن فخورون بالمشاركة في احتفالات «أسبوع الإمارات للابتكار» لهذا العام، وطرح هذا البرنامج التدريبي الجديد، حول إدارة الابتكار لقيادات المستقبل في دولة الإمارات.

وإن الاهتمام الكبير من جانب قيادتنا الرشيدة بالابتكار، يوضح مدى التزامنا بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. وسنواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الفهم حول الابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتأثيرها في اقتصاد المعرفة.