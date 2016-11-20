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شرطة دبي تشارك بحزمة من الفعاليات "ملتقى الابتكار الثاني"

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شرطة دبي تشارك بحزمة من الفعاليات "ملتقى الابتكار الثاني" شرطة دبي تشارك بحزمة من الفعاليات "ملتقى الابتكار الثاني"

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، في «أسبوع الإمارات للابتكار» بحزمة ثرية من الفعاليات المتنوعة، وذلك ضمن منصتها في مركز «دبي مول» التجاري، إضافة إلى تنظيمها فعاليات «ملتقى الابتكار الثاني» يوم الثلاثاء المقبل في فندق الفورسيزون بمنطقة الجميرا.

وأكد العقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تبني نهج الابتكار في عملها لتحقيق الريادة في الأداء والتميز في تقديم أفضل الممارسات في مختلف المجالات بما يلبي توجهات القيادة الرشيدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن شرطة دبي ستشارك في أسبوع الإمارات للابتكار بحزمة ثرية من الفعاليات تتضمن «معرض الابتكار الشرطي» الذي سيحتوي على مجموعة من أحدث الابتكارات الشرطية بينها جهاز النقل الحي، الدورية الذكية، الدراجة الذكية، القفاز الضوئي، نظام «هولولانس»، لعبة السيارات، التدريب الافتراضي، جهاز كتف الطريق، البصمة الحركية، المتحف الافتراضي، السيارات الفارهة (ماكلارين S570 ) وغيرها من الابتكارات الذكية.

وبين أن شرطة دبي ستنظم خلال فعاليات الأسبوع مجلساً للابتكار الشبابي يتضمن عرضا لأفضل الابتكارات الطلابية، إضافة إلى جلسات عصف ذهني تناقش مع الطلبة مجموعة من المواضيع أبرزها «اكسبو 2020»، خفض وفيات الطرق، سبل مكافحة المخدرات، خفض معدلات الجريمة، ويوم مفتوح، بالإضافة إلى تكريم أفضل 15 طالباً مبتكراً كل يوم.

وأكد العقيد المعلا أن معرض شرطة دبي في مركز دبي مول سيتضمن فعاليات جانبية منها «ركن القراءة» والذي سيتضمن برنامجا إلكترونيا للقراءة والحصول على الكتب بطريقة ذكية من خلال استخدام المسح الضوئي «الباركود»، وعرضا لفرقة شرطة دبي الموسيقية، وزاوية لتوقيع موظفي شرطة دبي لمؤلفاتهم الجديدة، وعرضا لفرقة المهمات الخاصة، وعرضا حول نظام الأفكار التفاعلي.

وكشف أن «ملتقى الابتكار الثاني» سيناقش محاور مهمة في مجال الابتكار تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في هذا السياق، منها محور «مسرعات المستقبل»، و«الابتكار في الجيل الرابع»، وأحدث التطبيقات في مجال التكنولوجيا في مايكروسوفت، وتخصيص محور بعنوان «حياة مبتكر»، كما سيستعرض مبتكرين من شرطة دبي تجاربهما في الابتكار، فيما سيتم تخصيص محور للحديث عن أهمية ربط الابتكار بالملكية الفكرية حفاظاً على حقوق المُبتكر.

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