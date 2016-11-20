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محمد القرقاوي: مناسبة وطنية تعبر عن توجهات القيادة

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محمد القرقاوي: مناسبة وطنية تعبر عن توجهات القيادة محمد القرقاوي: مناسبة وطنية تعبر عن توجهات القيادة

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، رئيس اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار، أن أسبوع الإمارات للابتكار، مناسبة وطنية للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، تعبر عن توجهات قيادة الإمارات، بتشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، مشدداً معاليه على أهمية تضافر جهود جميع الجهات، بما فيها القطاعان الحكومي والخاص والهيئات والمؤسسات المجتمعية، وبناء شراكات فاعلة لإرساء أسس بناء مجتمع معرفي.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات، نجحت في إيجاد بيئة محفزة لذوي الأفكار المتميزة، من خلال مبادرة أسبوع الإمارات للابتكار، وغيرها من المبادرات التي تمهد الطريق لبناء المعرفة، عبر التركيز على سبعة قطاعات رئيسة، هي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والنقل والمياه والفضاء، وحض جميع أفراد وفئات المجتمع، على المشاركة بفعاليات الأسبوع، واستقطاب العقول وتحفيزها على توليد الأفكار المبتكرة، واستكشاف المواهب الواعدة، لتبنيها ودعمها في تصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

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