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سلطان المهيري: بناء قدرات الإنسان المعرفية والعلمية والفكرية

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سلطان المهيري: بناء قدرات الإنسان المعرفية والعلمية والفكرية سلطان المهيري: بناء قدرات الإنسان المعرفية والعلمية والفكرية

قال سلطان علي بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس اللجنة المشرفة على أسبوع الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، نبارك لقيادتنا الرشيدة انطلاق الأسبوع الثاني للابتكار، والذي يحصد، وبلا شك، ثمار ما زرعته ووضعته وعملت عليه من استراتيجية واضحة ومتقدمة، نحو مزيد من التطور والتقدم، آخذةً في الاعتبار مواهب الشباب وأفكارهم المميزة، وهو ما يحاكي نهج إمارة الشارقة في الاهتمام ببناء قدرات الإنسان المعرفية والعلمية والفكرية.

و مشاركة الشارقة تجمع نخبة الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها وترشيحها واختيارها من بين عشرات المشروعات الجديدة، ويتضمن احتفالها بأسبوع الابتكار 110 فعاليات متنوعة.

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