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أحمد المزروعي: الإمارات تُواصل نهجها في نشر ثقافة الإبداع

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أحمد المزروعي: الإمارات تُواصل نهجها في نشر ثقافة الإبداع أحمد المزروعي: الإمارات تُواصل نهجها في نشر ثقافة الإبداع

أوضح الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الإمارات تُواصل نهجها في نشر ثقافة الابتكار والإبداع بالشكل الذي يخدم تطوير الأنظمة الحكومية والارتقاء بالخدمات المقدمة للشركاء والمتعاملين، وجاءت إقامة «أسبوع الإمارات للابتكار» كفعالية سنوية امتداداً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2015 عاماً للابتكار، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ،وتعزيزاً لمكانة الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تبنت في منظومتها وعبر رؤيتها وخطتها الاستراتيجية سياسة التنوع الاقتصادي.

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