الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعد فعاليات متنوعة

أعدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أجندة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، ضمن فعاليات مبادرة «أسبوع الإمارات للابتكار» التي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليصبح الابتكار ثقافة تعم أرجاء الدولة.

مرحلة مهمة

وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن أسبوع الإمارات للابتكار يشكّل نقطة مهمة في عملية التطوير والتقدم، كما يعد منصة مثالية لتبادل الأفكار المبتكرة وخلق بيئة عنوانها السعادة.

وشدد معاليه على أن الابتكار في عملنا المؤسسي مدخلنا الواسع نحو ريادة الأعمال والتميز وتبوؤ مراكز الريادة الوطنية والإقليمية والعالمية، مما ينعكس بدوره على التطوير والتجديد والإضافة النوعية لأي عمل مؤسسي، بحيث تنسجم مع الرؤية والاستراتيجية الوطنية التي نعمل عليها جميعاً في ظل قيادتنا الرشيدة.

مختبر الابتكار

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تنظم مختبر الابتكار خلال هذا الأسبوع، لمناقشة القضايا المحورية والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري والبحري، من خلال مناقشتها مع الشركاء الاستراتيجيين، كما ستعرض أهم الابتكارات التي سجلتها على مدى العام الماضي، ضمن أنشطتها المبتكرة التي تشارك بها في «أسبوع الابتكار»، وما سعت إليه من نشر ثقافة الإبداع، سعياً من الهيئة لجعل هذا الابتكار أسلوب عمل تنتهجه في استراتيجيتها وخطواتها نحو التحول إلى الحكومة الذكية التي ستنعكس على المجتمع بالنفع العام.

ويتضمن أسبوع الابتكار باقة من الأنشطة والفعاليات المحفزة، ومن أهمها «افتتاح مختبر الابتكار» ،ومقابلة مع مبتكر بالتنسيق مع النادي العلمي بديوان الفجيرة، كما تنظم الهيئة رحلة بحرية يتم خلالها تقديم محاضرة من مختص حول الابتكار لمجموعة من الموظفين، بالتنسيق مع شركة جالبوت.

وسيشارك موظفو الهيئة في ورش العمل التي ينظمها فريق سفراء الابتكار على هامش الفعالية.