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«مختبر الابتكار واستشراف المستقبل» في «مدني دبي»

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«مختبر الابتكار واستشراف المستقبل» في «مدني دبي» «مختبر الابتكار واستشراف المستقبل» في «مدني دبي»

بدأ دفاع مدني دبي جلسات (مختبر الابتكار واستشراف المستقبل). وقال اللواء خبير راشد المطروشي: يشكل الابتكار جوهر الإدارة الناجحة، ومدى التزامها الدائم بالتطور المستمر والعمل على إيجاد فرص متعددة لرعاية الابتكار وتنفيذ الأفكار المبتكرة، التي تحقق منفعة عامة، وتقوم عملية الابتكار على مبدأ التطوير المستمر، الذي ينظر إلى الخدمات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين منها، أي المتعاملين، ويرتكز على مبدأ الشراكة بين الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص ومن الأفراد.

وأضاف: تعد الأفكار الجديدة جزءاً رئيساً من عملية الابتكار، لهذا يجب رصدها خلال الأداء الفردي والجمعي، ومن خلال جلسات العصف الفكري، لأن الأفكار موجودة في كل مكان وفي كل وقت، لذلك لا بد من التقاطها والبحث في كيفية تطويرها وتحويلها من مجرد أفكار إلى مبادرات ومشاريع.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن النقد السلبي الذي يحبط المبادرين لتقديم الأفكار الجديدة، وتجنب إطلاق الأحكام العامة التي تُقيِّد بيئة الأفكار، وضرورة البحث عن الطرق والتقنيات والحوافز، التي تدعم عملية الابتكار.

بعدها استعرض اللواء خبير المطروشي رؤية واستراتيجية الدفاع المدني بدبي، في استخدام تقنية النانو في إطفاء الحريق، ضمن خطة الدفاع المدني لتغيير مفاهيم الإطفاء وتقنياته، والحد من مخاطر انتشاره عن وقوعه، والسعي لتحقيق الريادة في التنافسية العالمية.

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