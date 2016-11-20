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محمد خليفة: تعزيز موقعنا الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية

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محمد خليفة: تعزيز موقعنا الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية محمد خليفة: تعزيز موقعنا الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية

رأى الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة أن الابتكار في الإمارات ثقافة حياة وأسلوب عمل وميزة تنافسية وعنصراً أساسيـــــــاً في استدامة مسيرتنا الحضاريــــة، فهو رهان على العقول المبدعة والأفكار الخلاقة لصناعة مستقبل مستدام.

وأضاف إننا نفخر في دولة الإمارات بارتكاز نموذجنا التنموي على الابتكار لتعزيز موقعنا الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية ولنضمن للأجيال الحالية والمستقبلية أعلى درجات الرفاهية والنماء.

وكشف عن أن رأس الخيمة أعدت برنامجاً مبتكراً ومنوعاً للمشاركة في هذا الأسبوع من خلال 120 فعالية عامة وخاصة.

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