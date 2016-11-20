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برج الثور حظك اليوم الأحد 20/11/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 20/11/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 20/11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهنى..

انتهز الفرصة وتحدث بصراحة عن مشاكلك فى الفترة الأخيرة فى العمل، أنت من الشخصيات القيادية التى تأبى أن تعترف بالحاجة لأحد، لكن الظروف تضطرك الآن إلى التعبير عما يحدث بشكل حقيقى.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى..

بالرغم من تظاهرك الدائم بالجمود وعدم الحاجة لأحد، إلا أن عينان الثور دائماً ما يخالفا قراراته ويكشفن عن مشاعره التى يتعمد إخفاءها، فلا تغضب من ذلك ربما يكون هذا فى مصلحتك حالياً.

 

على الصعيد الصحى..

وعكة صحية شديدة تضطرك لملازمة الفراش لعدة أيام، والابتعاد عن المشروبات المثلجة أصبح ضرورياً حتى لا تتراكم المشاكل عليك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فى حالة من حالات الصراحة الشديدة التى ستحل له كثير من المشاكل التى أرهقه التفكير فى حلولها فى الفترة الماضية، ولا يستطيع مولود الثور التعبير عن نفسه إلا من خلال هذه الطريقة المباشرة.


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مصر 365

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