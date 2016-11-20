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برج العذراء حظك اليوم الأحد 20/11/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 20/11/2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 20/11/2016

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

الحاجة للحديث مع شخص مقرب منك بشأن خطتك العملية القادمة، والتوجه إلى طريق جديد فى العمل يكسبك خبرات جديدة ولغات جديدة تضيف إلى رصيدك الشخصى والمهنى.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

لا تتعامل مه تجاهل الحبيب لمشاعرك بنفس طريقته، فلمولود العذراء قدرات خاصة على توجيه رد الفعل بشكل غير مباشر و منظم وسريع فى الوقت ذاته، فلا تندفع إلى ما يقوله البعض عنك.

 

على الصعيد الصحى..

الحساسية من تناول الأطعمة التى تحتوى على "شطة" بدأت أن تظهر أعراضها عليك مجدداً، حاول أن تبتعد عن هذه الأطعمة فى الوقت الحالى حتى لا تتفاقم المشاكل عليك.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش يوم مرتبك يحاول فيه أن يصل على كل ما يريد بخطوات ثابتة، لكن بعض المشاكل ستمنعه عن استكمال خطته كما هى.

 


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مصر 365

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