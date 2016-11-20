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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية تحتاج قرار حاسم

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية تحتاج قرار حاسم حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. علاقتك العاطفية تحتاج قرار حاسم

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يعد برج الحمل  من الأبراج الهوائية التى تتسم بحسن التواصل مع الناس ولكنها عديمة الثقة بالنفس وفضولية ولن أبناء هذا البرج مخلصين وعقلانيين، ونقدم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

عدم التزامك فى مواعيدك يسبب لك الكثير من المشكلات فى عملك  ويجعل مديرينك يفقدون ثقتهم فيك، حاول تدريب نفسك على الاستيقاظ مبكراً لأن ذلك نقطة فارقة فى مهنتك.

 

الحمل على الصعيد العاطفى..

تحملت الكثير من المشاكل والأزمات والمواقف الصعبة مع شريك حياتك، لكن دون جدوى، فلا تجد تقديراً لما تقوم به، فعليك اتخاذ موقف حاسم فى هذه العلاقة فى أسرع وقت.

 

الحمل على الصعيد الصحى..

تعانى من ضعف النظر وتحتاج لاستخدام نظارة للحفاظ على نظرك ، عليك باستشارة طبيب وتشخيص الحالة وعدم اهمال هذا الأمر حتى لا يتفاقم.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة..

تلتقى اليوم أحد أصدقائك القدامى، يمكنك اخباره بكل الأمور التى تمثل عبئاً على صدرك ولا تتحملها، فلا تتردد فى استشارته وسماع رأيه ووجهة نظره.


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مصر 365

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