"الرى": إجراءات فورية لمواجهة ورد النيل بفرع رشيد

أجرت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه حملة موسعة، لتطهير ورد النيل الذى انتشر على صفحة النهر بشكل واسع، باستخدام كافة المعدات المتاحة لدى القطاع بمنطقة شبراخيت وجنوب كوبرى دسوق والعطف.

من جانبه، قال الدكتور مدحت كمال الدين، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تم القضاء على ظاهرة انتشار ورد النيل بشمال فرع رشيد بنسبة تجاوزت 90% خلال الشهرين الماضيين، ويتوقع تطهير الفرع بالكامل نهاية يوليو الجارى.

كان إجمالى الحفارات العاملة شمال فرع رشيد بلغ نحو 16 حفارًا على صندل، بالإضافة إلى لنش تجميع، وعدد 3 صاولات متحركة؛ لضغط وتجميع ورد النيل لمساعدة الحفارات فى سرعة إنجاز الأعمال.