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حظك اليوم برج الميزان 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج لزيارة طبيب نفسى

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حظك اليوم برج الميزان 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج لزيارة طبيب نفسى حظك اليوم برج الميزان 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج لزيارة طبيب نفسى

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، ومن المعروف عن هذا البرج اتزانه الشديد وحبه للمهنية والموضوعية، وتقبل اختلافات الآخرين بكل شخصياتهم وهو ما يمنحه ميزة كبيرة.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

يوم عمل شاق، وسيتم تكليفك بمهام جديدة عليك اثبات نجاحك وقدراتك فيها لمديرينك حتى تحصل على الترقية التى تنتظرها مع زيادة فى راتبك الخاص ، فتخلى عن الكسل واستغل ذكائك.

 

على الصعيد العاطفى..

استمرارك فى علاقتك الحالية لا يجدى نفعاً، فالمشكلات والعقبات تحيطكما ، وخاصة عدم التفاهم بينكما وتكرار حدوث نفس المشكلات بين الحين والآخر، فعليك اتخاذ قرار سريع وحاسم بشأن هذه العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حالتك النفسية ليست على ما يرام، تحتاج الى زيارة طبيب نفسى ليساعدك على الخروج من هذه الحالة ، ولا تتردد فى زيارته ولا تستمع للأقاويل حول الأطباء النفسيين.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان..

يومك ملىء بالمشكلات ومشحون بالنزاعات، عليك تجنب أعدائك اليوم حتى لا تتفاقم الأمور، ومن الأفضل أن تجلس وحدك لتعيد النظر فى مواقفك خلال الفترة الماضية.


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مصر 365

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