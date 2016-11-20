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"التموين": من يتجاوز راتبه 1500 أو معاشه 1200 جنيه لا يستحق بطاقة تموينية

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"التموين": من يتجاوز راتبه 1500 أو معاشه 1200 جنيه لا يستحق بطاقة تموينية "التموين": من يتجاوز راتبه 1500 أو معاشه 1200 جنيه لا يستحق بطاقة تموينية

>كتب محسن البديوى

قال أحمد كمال معاون وزير والتجارة الداخلية، إن كل من يزيد راتبه الشهرى عن 1500 جنيه، ومعاشه عن 1200 جنيه، لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقاً للنظام الحالى.

 

وأوضح "كمال"، فى حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "حوار القاهرة"، المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، أن الهدف من عدم حصول من يبلغ راتبه الـ1500جنيه و1200 جنيه معاش هو وصول الدعم لمستحقيه، وإدخال فئات جديدة لمنظومة الدعم التموينى.

 

وأشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا بداية من الشهر المقبل.


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