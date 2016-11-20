أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مهاب مميش: قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

Google+ Print
مهاب مميش: قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار خلال 8 أشهر مهاب مميش: قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس حقق إيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بقيمة 3.4 مليارات دولار أمريكى، بما يعادل 29.9 مليار جنيه مصرى.

 وكشف تقرير رسمى لهيئة قناة السويس،  أن الإيرادات جاءت نتيجة عبور 11 ألفًا و207 سفن للمجرى الملاحى للقناة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016  بحمولات 649 مليونًا و300 ألف طن بانخفاض فى الإيرادات الدولارية بلغ 74 مليون دولار، وارتفاع فى الإيرادات التى تحققت بالجنيه المصرى مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضى؛ نتيجة ارتفاع سعر الصرف للدولار، وبلغت الزيادة بالجنيه المصرى 2.6 مليار جنيه مصرى.

 وأشارت التقارير الإحصائية لهيئة قناة السويس، إلى أن  إيرادات القناة خلال شهر أغسطس بلغت 447 مليونًا و600 ألف دولار نتيجة عبور 1462 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 87 مليونًا و800 ألف طن.

 يذكر أن قناة السويس، حققت خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2015، إيرادات بلغت جملتها 3.4 مليارات دولار، بما يقارب 27.3 مليار جنيه مصرى نتيجة عبور 11 ألفًا و188 سفينة بحمولات بلغت 630 مليونًا و813 ألف طن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365