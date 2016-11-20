مهاب مميش: قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس حقق إيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، بقيمة 3.4 مليارات دولار أمريكى، بما يعادل 29.9 مليار جنيه مصرى.

وكشف تقرير رسمى لهيئة قناة السويس، أن الإيرادات جاءت نتيجة عبور 11 ألفًا و207 سفن للمجرى الملاحى للقناة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 بحمولات 649 مليونًا و300 ألف طن بانخفاض فى الإيرادات الدولارية بلغ 74 مليون دولار، وارتفاع فى الإيرادات التى تحققت بالجنيه المصرى مقارنة بالفترة السابقة من العام الماضى؛ نتيجة ارتفاع سعر الصرف للدولار، وبلغت الزيادة بالجنيه المصرى 2.6 مليار جنيه مصرى.

وأشارت التقارير الإحصائية لهيئة قناة السويس، إلى أن إيرادات القناة خلال شهر أغسطس بلغت 447 مليونًا و600 ألف دولار نتيجة عبور 1462 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 87 مليونًا و800 ألف طن.

يذكر أن قناة السويس، حققت خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2015، إيرادات بلغت جملتها 3.4 مليارات دولار، بما يقارب 27.3 مليار جنيه مصرى نتيجة عبور 11 ألفًا و188 سفينة بحمولات بلغت 630 مليونًا و813 ألف طن.