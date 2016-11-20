مصدر بمطار القاهرة: 16 شيعيا مصريا لم يتمكنوا من اللحاق بالطائرة بسبب الإجراءات

كتب - محمود عبد الغنى

صرح مصدر بمطار القاهرة الدولى، بأن 16 مصريًا ينتمون إلى المذهب الشيعى، كانوا فى طريقهم إلى العراق لزيارة عدد من المزارات الشيعية فى النجف الأشرف، والكاظمية، وكربلاء، والكوفة.

وأوضحت المصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد تم الاستعلام من هذه المجموعة عن الغرض من زيارتهم، والأماكن التى سوف يقومون بزيارتها، والشخصيات التى من المقرر أن يلتقوها، إلا أن ضيق الوقت أدى إلى إقلاع الطائرة بدونهم، حيث قامت سلطات المطار بتسليمهم الجوازات الخاصة بهم والسماح لهم بمغادرة المطار.