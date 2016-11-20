ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بقصد الإتجار

البحيرة - جمال أبو الفضل

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة مساء أمس، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 3 عاطلين لقيامهن بتكوين تشكيلاً عصابياً، فيما بينهم تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط كل من "حسن.ع.س" عاطل سبق اتهامه فى عدد 9 قضايا متنوعة (مخدرات، تبديد) آخرهم القضية رقم 3727/2015 جنايات رشيد "مخدرات"، (محمد.ص.ع) عاطل ، (عمرو. إ. أ" عاطل ومقيمين قرية ديبة مركز رشيد، حال قيامهم بمزاولة نشاطهم الإجرامى بناحية قناطر إدفينا دائرة المركز، وكان بحوزة المتهم الأول والثانى عدد 25 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 430 جنيها وهاتف محمول، وبحوزة الثالث سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.



> وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وجارى تطوير مناقشة المتهمين، وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر 17057/2016 جنح مركز رشيد وجارى العرض على النيابة العامة.