حظك اليوم برج السرطان 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

حياتك المهنية لا تسير أبدًا وفق الخطة التى وضعتها ولا تستطيع حتى أن تفهم لماذا تأخذ الأمور هذا المنحنى وأفضل علاج لهذه الحالة هو أن تبدأ من جديد، وأن تبدأ بالخطوة الأولى وتعد سيرة ذاتية مناسبة وتقدمها إلى شخص أهم وتحتاج إلى السيطرة على حياتك المهنية بدلاً من ترك الأحداث تسير بطريقة عشوائية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

من المتوقع أن تقوم بمغامرة مع شخص تحبه اليوم، ومن المتوقع أن تكون رائعة وتحقق لك المتعة وتخفف كثيرًا من التوتر الذى يسيطر على علاقتك بشريك حياتك فى الفترة الماضية.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

أنت معرض لالتقاط العدوى اليوم لذلك من المهم أن تهتم بالنظافة بشكل كبير ونظافة المناشف وكل أدواتك الشخصية وأن تمتنع تمامًا عن استخدام أى شىء يخص أشخاصًا آخرين ويمكنك أن تأخذ الفيتامينات لتحسين مناعتك وحماية صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

المشاكل المحيطة بك تصيبك بالتوتر حتى لو لم يكن لها علاقة بك، لذلك من المهم أن تحل المشاكل التافهة فى المحيط وأن تهتم أكثر بشؤونك الداخلية فقط وأن تضع خطة للأنشطة الترفيهية التى يمكن أن تقوم بها لتخفيف الضغوط التى تعانيها.