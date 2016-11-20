حظك اليوم برج الجوزاء 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف عنه التناقض الشديد والتردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالإضافة إلى حب التملك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

أنت شديد القسوة على نفسك فى تحمل مسئوليات حياتك الشخصية والمهنية، لذلك أنت بحاجة إلى إدارة وقتك بشكل جيد، وألا تخجل من طلب بعض المساعدة ومع بعض التنظيم ستجد أن لديك الطاقة اللازمة لوضع الخطط المستقبلية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

اليوم قد تطلع على معلومات مهمة فى ما يتعلق بشريك حياتك مما يساعدك على تكوين رأى بشأن المستقبل، خاصة أن شريك حياتك كان يرسل لك إشارات مربكة لبعض الوقت واليوم قد يساعدك على فهم المنطق وراء سلوكه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

هناك شعور كبير من الصحة والسعادة و الرفاهية يغمرك اليوم وستكون حسن المزاج بشكل كبير وهو ما يمكن أن تستغله للعناية بنفسك وبصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وستكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة للكثير من المشاكل الرئيسية والكبيرة فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك مما يجعل اليوم رائععًا بالنسبة لك، وسيلجأ إليك المزيد من الناس طلبًا للمساعدة والدعم.