أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتردد فى استغلال الفرصة القادمة لك

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتردد فى استغلال الفرصة القادمة لك حظك اليوم برج الجدى الأحد 20/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتردد فى استغلال الفرصة القادمة لك

>

يعد برج الجدى أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء والعمل فى صمت للوصول إلى الأهداف، ونقدم لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

اليوم سيتم فتح فرصة غير متوقعة بالنسبة لك، ولكن يجب ألا تتردد فى استغلالها دفعة واحدة، فأى تأخير يمكن أن يجعلك تخسر فرصتك المربحة، فقد تلتقى بشخص من ماضيك الذى سيجلب لك هذا العرض أو قد يتم تقديمه من قبل شخص غريب تماماً، فهذا واحد من تلك الأوقات المهمة لاتخاذ القرار.

 

الجدى على الصعيد العاطفى:

قد تفعل أشياء من شأنها أن تزيد ثقتك فى علاقتك مع شريك الحياة فى الفترة الحالية، وهذا يعزز من العودة لصالح علاقتكما وقضاء وقتاً سعيداً معاً، فقد تحظى بأوقات سعيدة مع من تحب، فتستطيع تناول الطعام معاً فى الخارج، كما أن إدخال شريك حياتك لعائلتك يستغرق وقتاً طويلاً، فتذكر أن عليك السير بخطوات ثابتة للفوز فى تلك المهمة.

 

الجدى على الصعيد الصحى:

اليوم قد تستشير شخص ما قد يكون قرب لك أو غريب عنك تماماَ، للحصول على المشورة ذات الصلة بصحتك للحصول على صحة جيدة، ولذا سوف تستفيد بشكل ملحوظ إذا كنت ملتفت إلى هذه النصيحة، كما أن اليوم هو مثالى للاسترخاء والتخلص من التوتر المتراكم، ويجب أن تأخذ هذا الوقت لممارسة بعض التأملات التى تشتد الحاجة إليها لتحديث عقلك.

 

توقعات علماء الأبراج لك بالفترة القادمة:

كان لديك شعور لا يهدأ فلم تكن تشعر بالسعادة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنك اليوم على أتم الاستعداد لاتخاذ خطوات أكثر جدية للعمل على حل المشكلةن فأنت تحتاج إلى معرفة وفهم من أين تكمن المشكلة، واليوم أنسب يوم للقيام بهذه العملية، كما أن اليوم أيضاً مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تم تجاهلها لفترة طويلة جداَ.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى