"تموين بورسعيد" تضبط 70 عبوة لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

بورسعيد – محمد عزام



> تمكنت مديرية التموين ببورسعيد، اليوم السبت، من ضبط 70 عبوة لحوم ودواجن مُصنعة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بمنطقة التعاونيات فى حى ‏الزهور. كانت قد شنت إدارة الرقابة التموينية؛ حملة مُكبرة على المحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة السلع المعروضة على المواطنين، ونجحت فى ضبط ثلاجة بحى الزهور بها منتجات منتهية الصلاحية من الدجاج واللحم ‏المفروم والبرجر؛ حيث صدر منها رائحة كريهة.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات ناصر ثابت، مدير عام المديرية، مجدى خضر، الوكيل، محمد الشناوى، مدير إدارة الرقابة، خالد فهمى، رئيس الرقابة، ‏وترأس الحملة محمد عوض؛ بحضور أحمد سيد، حسن الفراش، وهانى شاكر. وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها ‏على النيابة العامة، ومصادرة كافة عبوات اللحوم والمنتجات.