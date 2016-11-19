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ديربى مدريد.. فوز ريال بـ”هاتريك” تاريخى لرونالدو

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ديربى مدريد.. فوز ريال بـ”هاتريك” تاريخى لرونالدو ديربى مدريد.. فوز ريال بـ”هاتريك” تاريخى لرونالدو

سجل رونالدو لاعب ريال مدريد الهدف الثالث للميرنجى فى شباك مضيفه أتلتيكو، بالدقيقة 78 من زمن الديربى المقام بين الفريقين على ملعب “فيسنتى كالديرون”، فى قمة الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”، لينفرد بلقب أكثر لاعب تسجيلا فى ديربى مدريد (18) هدفا، متفوقاً على الأسطورة ألفريدو دى ستيفانو (17 هدفا).

وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجح فى تسجيل هدف التقدم للفريق الملكى من ركلة حرة رائعة فى الدقيقة 23 من زمن المباراة وأضاف الثانى من ركلة جزاء بالدقيقة 71.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدى برشلونة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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