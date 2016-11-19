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النائب جمال هندى: البرلمان يحتاج لدور رقابى أكثر منه تشريعى

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النائب جمال هندى: البرلمان يحتاج لدور رقابى أكثر منه تشريعى النائب جمال هندى: البرلمان يحتاج لدور رقابى أكثر منه تشريعى

>بني سويف – هاني فتحي

أكد جمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أن مجلس النواب الحالى يحتاج إلى دور رقابى أكثر منه تشريعى خلال الفترة الحالية.

وأضاف هندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الشعب يحتاج إلى تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب، لمراقبة ما تشهده الأسواق من جشع بعض التجار والمستوردين، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة مجلس النواب والجهاز التنفيذى خلال الفترة القادمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس شهد خلال الفترة الماضية من عمره زخم تشريعى، وخاصًة فى ظل وجود قوانين متوقفة منذ حل المجلس السابق كانت تحتاج لتشريع، مؤكدًا على أن النواب لديهم رغبة وحرص على الظهور بمظهر يتمناه المواطن الذى خرج للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية السابقة.


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