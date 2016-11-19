رئيس مدينة المحلة يناقش تعديلات خطوط الجهد المتوسط مع مسئولى الكهرباء

الغربية – عادل ضرة

عقد اليوم السبت اجتماعا تكميليا لمناقشة تعديلات خطوط الجهد المتوسط لمدينة المحلة الكبرى و مراكزها برئاسة تامر محمد أبو النجا رئيس مدينة المحلة وبحضور اللواء ناصر طه مدير الادارة المركزية بالمحافظة و الدكتور محمد عبده و الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب و حامد جلال جهجة عضو مجلس النواب نواب بندر ومركز المحلة وأشرف محمد الحسينى رئيس قطاع الكهرباء لشرق الدلتا.

وناقش الاجتماع قرار محافظة الغربية بتخصيص 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق محافظة الغربية منها 15 مليون لمركز المحلة و أول و ثان المحلة و السنطة و زفتى و سمنود وتم العرض على جميع رؤوساء الوحدات المحلية.

و بعد دراسة بيان المقايسات التفصيلية لتعديلات خطوط الجهد المتوسط الموجودة بنطاق مدينة المحلة ومراكزها تم اليوم الاتفاق على الترتيب الاتى (مغذى دمرو - مغذى سامول - مغذى الشهيدى - مغذى دخميس - مغذى عطاف - مغذى البنوان - مغذى العتمانية - مغذى سنباره فى عاميين ماليين متتاليين).