خطة موسعة لتطوير نوادى المهندسين بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

قال المهندس هانى قنديل نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، إن هناك خطة لتطوير نوادى المهندسين فى دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة ورفع كفاءتها بما يخدم مصلحة المهندسين ويخلق أنشطة جديدة.

وأضاف نقيب مهندسين دمياط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الإعلان عن مسابقة هندسية لتطوير نادى رأس البر، مشيرا إلى أن 40 مكتبا استشاريا هندسيا قام بسحب كراسة الشروط فيما تقدم منهم 20 مكتبا هندسيا بشكل رسمى لدخول المسابقة، لافتا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحقيق أرباح ترفع من موارد النقابة، بما يتيح لها القيام بالأنشطة والخدمات التى تخدم جموع المهندسين على مستوى محافظة دمياط.