مباحث آثار سوهاج يضبط تشكيلا عصابيا لتنقيبه بمقبرة بجوار معبد أتريبس

سوهاج - محمود مقبول

أسفرت جهود ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة عن ضبط محام يتزعم تشكيل عصابى ضم شقيقه و3 من أقاربه للإتجار فى الآثار، وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بالمنطقة الآثرية بناحية قرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج بجوار معبد أتريبس الآثرى، ما نتج عنه إتلاف أحد المقابر الآثرية.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل ومنادى سيارات بالاستعانة ببعض الأشخاص والحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وقاده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار والمقدم أحمد إيهاب مقلد وتم ضبط "محمد. ف. ا. ع" 29 سنة محام حر عضو نقابة المحامين ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، و"جمال. ا. ع" 38 سنة عامل ويقيم بناحية مركز سوهاج، و"مصطفى. ف. ا" 22 سنة حاصل على ثانوية أزهرية شقيق المتهم الأول، و"السيد. م. ع" 41 سنة حاصل على دبلوم ويقيم بدائرة قسم أول، و"ناصر. ا. أ. ا" 38 سنة عامل ويقيم بمركز سوهاج أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بالمنطقة الأثرية الموجودة بناحية قرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج، ما نتج عنه بتكسير مقبرة آثرية أعلى معبد أتريبس الاثرى دائرة المركز.

وتم التحفظ على المقبرة وجميع الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط وتحريات مباحث شرطة السياحة والآثار اعترفوا بارتكابهم الواقعة والاتفاق فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابى للحفر والتنقيب عن الآثار يتزعمه المتهم الأول.

وبعرض الواقعة على هيئة الآثار بسوهاج أقروا بوجود تلفيات بالمقبرة، وتم تحرير محضر شرطة حمل رقم 7770 إدارى مركز سوهاج، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.