شائعات بتعيين ترامب لابنته إيفانكا كسفيرة لأمريكا فى اليابان

أثارت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجدل مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضورها اجتماعا بين والدها ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وتتصاعد الشكوك بشأن تدخُّل أسرة ترامب في واجباته السياسية، حيث ظهرت إيفانكا دون ترتيب مسبق بدور كبير في إدارة أعمال ترامب التجارية، إلى جانب أبنائه البالغين الآخرين.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن إدخال أبناء ترامب في العملية السياسية أثار أسئلة بشأن تعامل الرئيس ترامب مع تضارب المصالح المحتمل بين أعماله التجارية وواجبات منصبه.

وبالإضافة إلى كونها أحد أعمدة إمبراطورية أبيها التجارية، تملك إيفانكا خط أزياء ومجوهرات خاصاً بها، ولديها حسابات على موقعي تويتر وإنستجرام لترويج علامتها التجارية.

وذكرت تقارير أن حضور ابنة ترامب أثار حفيظة اليابانيين المعروفين بعنايتهم الشديدة بالبروتوكولات الدبلوماسية.

من جانبه قال سايمون مالوي، الكاتب في موقع Salon، على تويتر: “لم يكن هناك أي سبب يدعو إيفانكا لحضور اجتماع بين قادة دول غير مصلحتها الشخصية”.

وثارت شائعات أيضاً بشأن احتمالية تعيين ابنة ترامب سفيرة لبلادها في اليابان.