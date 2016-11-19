خطوط جديدة لأتوبيسات النقل العام بالإسكندرية منعًا لاستغلال سيارات الأجرة

الإسكندرية - جاكلين منير

قام اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بإصدار تعليماته بتوفير خطوط أتوبيسات لخدمة بعض المناطق وذلك تلبية لطلب المواطن السكندرى لتوفير احتياجاته من خدمات النقل العام وخاصة لتلافى استغلال بعض سائقى الأجرة فى الفترة الأخيرة، مع تقليل فترة التقاطر.

وأكد رئيس الهيئة فى بيان صادر اليوم على توفير الخدمة لأول مرة بسيارات مكيفة مع تقليل فترة القناطر وزمن الرحلة بأتوبيسات الخدمة العادية والمميزة لتلك المسارات وتكثيف الخطوط وتقديم خدمه متميزة للمواطن السكندرى وخاصة لطلبة الكليات والمصالح الحكومية والمستشفيات والبنوك.

والخطوط الجديدة هى: الخط الأول رقم 60 من جامع إبراهيم حتي أبو قير (جامع إبراهيم - صفيه زغلول - محطة مصر - شرقى - طريق الحرية - سيدى جابر - فيكتوريا - ش.جمال عبد الناصر - ش. 45- الملاحه - ش.الملك الصالح - المنتزه - المعمورة - أبوقير) والعكس.

والخط الثانى رقم 51 الأنفوشى/ المندرة خط سيره (الأنفوشى - المنشية - محطة الرمل - مجمع الكليات - شرقى - طريق الحرية - فيكتوريا - جمال عبد الناصر- المندرة) والعكس.