القرفصاء والقفز في المكان.. 4 تمارين رياضية مناسبة للأطفال

يتزايد انتشار ثقافة التمارين الرياضية والنشاط البدني للكبار مع تواجد صالات رياضة قريبة من أماكن السكن والعمل والترفيه، وفي كل الفنادق الراقية تقريباً. ويتساءل البعض هل من الأفضل للأطفال أيضاً أن يشاركوا في مثل هذه الأنشطة، ويمارسوا التمارين الرياضية بانتظام؟.. إليك مجموعة من التمارين الرياضية المناسبة للطفل، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي:

جهاز المشي. من الأنشطة البدنية التي يشعر الطفل بالمرح عند القيام بها المشي في المكان. يقوّي هذا النوع من التمارين عضلات: الساق (السمّانة) والفخذ وأسفل البطن، كما يساعد على فتح الشعب الهوائية وتقوية عضلات الصدر.

القفز في المكان. للقيام بهذا النوع من القفز يقف الطفل مستقيماً، وعند القفز لأعلى يرفع ذراعيه أيضاً حتى تتلامس كفّاه فوق رأسه، ثم يعود الذراعان إلى أسفل مع نهاية القفزة. من فوائد هذا التمرين تنمية التوافق بين حركة الساقين والفخذين وبين حركة الذراعين، إلى جانب تقوية عضلات الكتفين والساقين والقدمين، وزيادة كفاءة المفاصل في هذه المناطق.

القفز من حركة القرفصاء. يبدأ هذا التمرين من وضعية الوقوف، ويقوم الطفل بثني ركبتيه والانخفاض بجسمه مع مد ذراعيه إلى الأمام، حتى يشكل مفصل الركبة زاوية قائمة، ومن هذه النقطة يقفز لأعلى ويهبط على الأرض وقوفاً. هذا التمرين متكامل الفوائد للمفاصل وعضلات الحوض والفخذ والركبة والساق والذراع.

القفز بالتناوب. من وضعية الوقوف يقوم الطفل بالقفز قليلاً على ساق واحدة (اليمنى) ليهبط على الأرض على الساق الأخرى (اليسرى)، وبالتناوب يقفز لأعلى بالارتكاز على الساق اليسرى ليهبط على اليمنى، وهكذا. يقوّي هذا التمرين عضلات الساقين والفخذين ومفاصل القدمين والحوض والركبتين.