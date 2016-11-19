أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 19 / 11 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 19 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد الأخطاء التحكيمية التى وقعت على فريقه والبحث عن مباراة ودية لاختبار الأفارقة.

الإسماعيلى يبحث عن ودية عقب مباراة الزمالك بسبب "الأفارقة"

يبحث الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، تجهيز مباراة ودية عقب مباراة فريقه أمام الزمالك، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى العام لمعرفة مستوى الأفارقة الذين يخضعون للاختبار مع الدراويش.

الإسماعيلى يشكو الأخطاء التحكيمية للجبلاية

أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، أن ناديه سيتقدم شكوى إلى اتحاد الكرة يشكو فيه الأخطاء التحكيمية، والتى أثرت على نتائج فريقه بالسلب فى الأسابيع الأخيرة.

مهاجم الإسماعيلى على رادار الزمالك

دخل شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد المستوى الطيب الذى قدمه مع فريقه فى الفترة الأخيرة، ونجح فى إحراز أكثر من هدف مع الدراويش فى مرمى سموحة وإنبى، خاصة أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية.

غموض موقف ثنائى الإسماعيلى من مواجهة الزمالك

بات موقف الثنائى محمد صبحى وشريف عبد الفضيل لاعبى الإسماعيلى غامضا بشأن اللحاق بمباراة فريقهما أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل لعدم جاهزيتهما الفنية بعد شفائهما من الإصابة، حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الأمامية فيما اشتكى عبد الفضيل من شد فى العضلة السمانة.

الإسماعيلى ينتهى من تطوير أرضية ملعبه قبل مواجهة الزمالك

انتهى مسئولو الإسماعيلى من تطوير أرضية ملعب الإسماعيلية وتجهيزه لاستضافة مباراة الدراويش المقبلة أمام الزمالك ، بعدما تم غلقه خلال فترة توقف الدورى بسبب تدهور أرضيته وحاجتها للصيانة ، وهو ما تسبب فى نقل تدريبات الدراويش خلال فترة التوقف إلى ملعب فندق ميركيور بالإسماعيلية.