كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 11 / 2016 والتى جاء فى مقدمتها، الزمالك يعلن قبول استقالة مؤمن سليمان، ومصر تعرض إقامة ودية نسور قرطاج 7 يناير.

رسميا.. الزمالك يعلن قبول استقالة مؤمن سليمان

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قبول استقالة مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الأول.

كان مؤمن سليمان أعلن استقالته من تدريب الزمالك، وأخطر جهازه المعاون بعدم الحضور لمقر النادى مرة أخرى، ووافق مرتضى منصور على قبول الاستقالة بعد جلسته مع الجهاز الفنى.

مصر تعرض إقامة ودية نسور قرطاج 7 يناير.. وتونس ترفض

عرض اتحاد الكرة على نظيره التونسى إقامة المباراة الودية بين المنتخبين المصرى والتونسى يوم 7 يناير المقبل، فى إطار استعدادات المنتخبين لأمم افريقيا 2017.

"واقعة الفندق" وراء غياب جهاز المنتخب عن حفل زفاف باسم مرسى

رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى حضور حفل زفاف باسم مرسى لاعب الزمالك الذى أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة بسبب حالة الغضب العارمة التى انتابت الجهاز الفنى تجاه اللاعب، عقب واقعة توجهه للفندق بعد استبداله فى مباراة مصر وغانا الأخيرة.

تأجيل قضية الطعن على تعيين مجلس الناظر بالإسماعيلى لـ17 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المرفوعة من أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادى الإسماعيلى للطعن على قرار وزير الشاب والرياضة بتعيين مجلس مؤقت برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إلى 17 ديسمبر المقبل.

وزارة الرياضة تستقر على دعم الأهلي بـ500 ألف جنيه

استقر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على دعم النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، بمبلغ 500 ألف جنيه، لتنظيم البطولة الأفريقية للسلة التى ينظمها النادى الأحمر فى شهر ديسمبر المقبل.

رسمياً.. علاء عبد العال مديراً فنياً للشرقية

أنهى نادي الشرقية، الاتفاق الرسمي مع علاء عبد العال لتولى قيادة الفريق فنياً فى عقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد رحيله من القيادة الفنية لفريق إنبي وحضر محمد شيحة وكيل اللاعبين جلسة توقيع العقود.

الأهلي يستعيد "قمة" الدورى بثنائية فى الإنتاج

استعاد فريق الأهلى قمة بطولة الدورى العام بعدما حقق فوزًا مُثيرًا على الإنتاج الحربى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد السلام فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام.

الشامى: لن أتقلد أى منصب باتحاد الكرة فى عهد المجلس الحالى

أكد محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، أنه لن يتقلد أى منصب فى اتحاد الكرة فى عهد المجلس الحالى، رافضا ما يتردد حول اقترابه من منصب رئاسة لجنة شئون اللاعبين أو المناطق أو غيرهما.

كوبر يطلب تقريرا عن "الشيخ والونش ودونجا ومرعى" قبل إعلان قائمة أمم 2017

طلب هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من معاونيه تقريرا مفصلا عن بعض اللاعبين وعلى رأسهم احمد الشيخ ومحمود الونش ومحمود دونجا وعمرو مرعى قبل إعلان قائمة الفراعنة لأمم أفريقيا 2017.

وزارة الرياضة ترسل مندوبا لحضور عزاء لاعبة المصارعة

أوفد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الدكتور عادل رضوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لحضور مراسم تشييع جثمان لاعبة منتخب مصر للمصارعة ريم مجدى، التى وافتها المنية أمس السبت إثر حادث سير أليم.

الأهلي يصرف 16 مليون جنيه نسبة مشاركة للاعبين.. وتفعيل عقوبة صالح جمعة

صرف لاعبو النادى الأهلى 16 مليون جنيه تُمثل "نسبة المشاركة" فى المباريات عن الموسم الماضى، وذلك بعد أسابيع قليلة من صرف مقدم العقود لتنتهى إدارة القلعة الحمراء بذلك من مُستحقات اللاعبين المتأخرة.