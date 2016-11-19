موجز أخبار مصر للساعة 10 من "اليوم السابع".. نائب المرشد يعترف: الإخوان تواجه أزمات

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، من بينها اعتراف مرشد الإخوان بإن الجماعة الإرهابية واجهت أزمات، وتصريح نقيب الصحفيين عن حكم حبسه، وأزمة مرتضى منصور رئيس الزمالك ولاعب الفريق أحمد توفيق.

اعترف إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "الإرهابية" أمين التنظيم الدولى، بوجود أزمات داخل الجماعة، قائلا :"نحن تجمع بشرى تتعدد فيه وجهات النظر في سبيل الوصول إلى الهدف، وينتهى الخلاف حول هذا الأمر أحيانا بأن يرى البعض أن الانفراد أو العمل خارج نطاق الجماعة هو السبيل لتحقيق ما يريد".

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أحمد توفيق لاعب الفريق الأبيض وذلك لاعترافه بأنه يتفاوض مع أندية أخرى رغم أن عقده مستمر مع فريقه سنتين على حد قوله.

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 600 مليون دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدًا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن الفكر الشيعى يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن غرض من يدعون للفكر الشيعى إحداث فتنة فى البلاد.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، بالعديد من المنشورات المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 11 بوست نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

علق نقيب الصحفيين يحيى قلاش، على الحكم الصادر بحبسه وعضوى مجلس النقابة جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، عامين ودفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، أنهم لا يعتبرون أنفسهم فى خصومة مع القضاء وسيتبعوا كافة الإجراءات القانونية للتعامل مع الحكم.

أنهى عشرات الصحفيين وقفتهم الاحتجاجية، التى نظموها مساء اليوم السبت، على سلالم النقابة اعتراضًا على الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عامين ودفع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

طالب البيت الأبيض النظام السورى وروسيا بالوقف الفورى للغارات الجوية على مدينة حلب، منذرهم من استمرار القصف الذى وصفه بـ" الهمجى" على المدينة، وذلك حسبما أفادت "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

شهد اجتماع لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، أزمة بين الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بعد إعلان الأخير عن إجراء امتحانات أساسيات الهندسة فى مصر برسوم 250 دولارا، كشرط للقبول بالنقابة، انسحب الوزير على إثرها من اجتماع اللجنة، قائلا "أستأذن لارتباطى بموعد آخر".

انطلقت شرارة "انتفاضة الأذان" فى جميع المدن الفلسطينية المحتلة وبالمدن العربية داخل الخط الأخضر وبمدينة القدس، ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى المساجد، حيث رفعت كنائس مدينة الناصرة وعدة مدن فلسطينية أخرى داخل الخط الأخضر الأذان رفضا لقرار الاحتلال.

ينشر "برلمانى" تفاصيل مهمة لاجتماع سرى عقد مؤخرًا لقيادات شيعية مصرية، يهددون فيه بالاشتباك مع الدولة المصرية، مؤكدين سعيهم لاختراق مجلس النواب من أجل إصدار قوانين وتشريعات تساعد على نشر الفكر الشيعى، كما طالبوا بتمثيلهم فى المؤتمرات الرسمية كأى فصيل سياسى.

أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه يؤيد مطالب الأطباء بزيادة بدل العدوى، مشيرًا إلى عدم وضوح الرؤية، ومستنكرًا أن يكون بدل العدوى للطبيب حتى الآن 19 جنيهًا فقط، خاصة أن بعض الهيئات تصرف بدل عدوى كبيرًا نسبيًّا، رغم عدم تعرض العاملين فيها لمخاطر مهنية، بحسب قوله.

قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ملف الـ30 عاملا مصريا، المهددين بالترحيل وعدم دخول المملكة العربية السعودية إلا بعد 10 سنوات، بسبب "بصمة الحج" التى اتخذت المملكة إجراءاته

حضر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لتأدية واجب العزاء فى الدكتور عبد الحليم نور الدين، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء السبت.

كما حرص على أداء الواجب كل من الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، وحازم عطية محافظ الفيوم الأسبق، ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن ما يحدث فى نقابة الصحفيين هو رد فعل أعضاء الجمعية العمومية على الحكم الصادر اليوم، موضحاً أن نقابة الصحفيين تحترم أحكام القضاء، وتم التعامل منذ البداية على هذا المسار، والقضية ليست قانونية فقط، لأننا نعلم منذ أزمة اقتحام النقابة وصدور بيان من النيابة العامة الذى أسس لاتهامه بإيواء مطلوبين، وتم الذهاب لتحقيقات النيابة وتم الحكم بالإدانة فى القضية.

توثق اللقطات النادرة لحظات لا تتكرر فى تاريخ الأمم، ومشاهد مذهلة مر عليها الزمن لكنها بقيت مادة شيقة للكثيرين.

ويعرض الفيديو موال محمد طه فى رثاء زكريا الحجازى.

تظاهر آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بسبب تورطه المزعوم فى فضيحة اختلاس عدة مليارات من الدولارات.

أحيا النجم محمد دياب واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، فى مدرسة الراعى الصالح احتفالا باستقبال الطلاب الجدد لعام 2016 وسط حضور الالاف من الطلاب .

هاجم عدد من الملثمين، مخيمات اللاجئين السوريين فى جزيرة خيوس اليونانية، وأصيب عدد من اللاجئين جراء الحريق الذى اندلع عقب الهجوم .