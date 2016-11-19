إعدام امرأة سعودية حرقت زوجها وهو نائم

كشفت مصادر إعلامية سعودية أن السلطات السعودية أعدمت امرأة قامت بقتل زوجها إثر خلاف حصل بينهما.

وأوضحت هذه المصادر، نقلاً عن بيان صادر من وزارة الداخلية السعودية، أن المرأة أقدمت على إحراق زوجها حياً إذ أنها أشعلت النار في غرفته وهو نائم، بعدما أغلقت بابها حتى لا يتمكن من الهرب، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه، أدت إلى وفاته فيما بعد، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت أن السلطات حكمت على الجانية بالقتل حداً بعد أن وجهت إليها تهمة قتل الغيلة، وصدر بحقها حكم شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم. وكانت سلطات الأمن قد قبضت على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.