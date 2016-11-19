أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إعدام امرأة سعودية حرقت زوجها وهو نائم

Google+ Print
إعدام امرأة سعودية حرقت زوجها وهو نائم إعدام امرأة سعودية حرقت زوجها وهو نائم

أرشيفية

كشفت مصادر إعلامية سعودية أن السلطات أعدمت امرأة قامت بقتل زوجها إثر خلاف حصل بينهما.

وأوضحت هذه المصادر، نقلاً عن بيان صادر من وزارة الداخلية السعودية، أن المرأة أقدمت على إحراق زوجها حياً إذ أنها أشعلت النار في غرفته وهو نائم، بعدما أغلقت بابها حتى لا يتمكن من الهرب، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه، أدت إلى وفاته فيما بعد، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت أن السلطات حكمت على الجانية بالقتل حداً بعد أن وجهت إليها تهمة قتل الغيلة، وصدر بحقها حكم شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم. وكانت سلطات الأمن قد قبضت على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان