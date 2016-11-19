ضبط عاطل بحوزته حشيش قبل توزيعه على عملائه بالمحلة

الغربية إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثالث المحلة الكبرى، من ضبط عاطل بحوزته فرشين حشيش قبل توزيعهم على عملائه.

كان العميد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائى لمدينة المحله الكبرى وسمنود ، تلقى إخطارا من النقيب أحمد عبدالشافى رئيس وحدة مباحث القسم يفيد بتمكن النقيب محمد شعبان معاون مباحث القسم، من ضبط ( سيد .م.ا) وشهرته عنب 45 سنة عاطل ومقيم جلال الدين وحاليا بالمنشية الجديده ثانى المحلة وبحوزته فرشين حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى.

بسؤاله، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وحرر المحضر رقم 8202 جنايات ثالث المحلة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.