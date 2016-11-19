حبس 4 متهمين بتهمة قتل لواء شرطة سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات

قنا - هند المغربى

التحقيقات تكشف محاولة سرقة 2 مليون جنيه من منزل المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة

قررت نيابة بندر قنا بإشراف المستشار أبو الفتوح بدرى رئيس النيابة حبس 4 متهمين بقتل اللواء أحمد رالجى لواء شرطة سابق ومرشح سابق لعضوية مجلس الشعب 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى لهم التجديد فى الموعد القانونى.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا عثرت على جثة أحمد رالجى لواء شرطة سابق ومرشح سابق لمجلس النواب وبها عدة طعنات ملقاة داخل منزله بوسط مدينة قنا. وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسماعيل . أ. أ" 25 سنة و"عبدالرحمن . م" 16 سنة عاطل و"محمود . ع" 18 سنة عاطل و"محمد . ح" 17 سنة عاطل فتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات

حيث استمعت النيابة إلى المتهمين وأفادت التحقيقات قيام المتهمين من الثانى حتى الرابع بالتسلل إلى شقة المجنى علية لسرقته بعد علمهم من المتهم الآول بقيامة ببيع قطعة أرض بمبلغ 2 مليون جنيها واعتزامة شراء قطعة أرض جديدة بالمبلغ وفوجئوا بتواجدة برفقة زوجته وأثناء مقاومته لهم واستغاثات زوجته قاموا بطعنه بآلة حادة بالصدر بالقرب من منطقة القلب وأخرى بالبطن وفروا هاربين .

كانت الأجهزة الأمنيه بمركز شرطة قنا عثرت على جثة أحمد رالجى لواء شرطة سابق ومرشح سابق لمجلس النواب وبها عدة طعنات ملقاة داخل منزله بوسط مدينة قنا.