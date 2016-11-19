«عبدالرحيم»: «الصحفيين» قررت دفع الكفالة واستئناف الحكم بحبس النقيب وعضوي المجلس

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين ، إن مجلس النقابة قرر – خلال اجتماعه، اليوم، السبت- – أن يكون في حالة انعقاد دائم، كما قرر النظر في طلب مقدم من عدد كبير من الصحفيين عقد جمعية عمومية طارئة لبحث الموقف بعد الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل اليوم بحبس النقيب وعضوي المجلس عامين مع الشغل، وسداد كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بتهمة “إيواء مطلوبين داخل النقابة”.

وأشار جمال عبد الرحيم إلى أنه مجلس نقابة الصحفيين اتخذ قرارًا بدفع الكفالة البالغة قيمتها عشرة آلاف جنيه واستئناف الحكم، موضحًا أن قرار دفع الكفالة الصادر من المحكمة يختلف عن الصادر عن النيابة، من حيث أنه لا يجوز استئناف الحكم إلا بعد سداد الكفالة خلال عشرة أيام.

أ ش أ