أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سكرتير الصحفيين: حبس يحيى قلاش يمس حرية الصحافة

Google+ Print
سكرتير الصحفيين: حبس يحيى قلاش يمس حرية الصحافة سكرتير الصحفيين: حبس يحيى قلاش يمس حرية الصحافة

قال جمال عبد الرحيم،سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المحكمة أصدرت حكمها بأقصي عقوبة فى شكل قاس جدا يمس حرية الصحافة، لافتا إلى أن مجلس النقابة يحترم أحكام النقابة وبادروا بالمثول أمام القضاء.

وأضاف عبد الرحيم، خلال حواره لبرنامج”ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن جموع الصحفيين تعتبر الحكم موجه ضد نقابة الصحفيين وضد حرية الصحافة لا لشخص النقيب وأعضاء المجلس.

وأوضح عبد الرحيم أن وزارة الداخلية لم تخطر النقابة عند اقتحامها لمقر النقابة قامت بالاعتداء على أفراد الأمن المتواجدين بالنقابة ودخلوا النقابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة