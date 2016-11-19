سكرتير الصحفيين: حبس يحيى قلاش يمس حرية الصحافة

قال جمال عبد الرحيم،سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المحكمة أصدرت حكمها بأقصي عقوبة فى شكل قاس جدا يمس حرية الصحافة، لافتا إلى أن مجلس النقابة يحترم أحكام النقابة وبادروا بالمثول أمام القضاء.

وأضاف عبد الرحيم، خلال حواره لبرنامج”ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن جموع الصحفيين تعتبر الحكم موجه ضد نقابة الصحفيين وضد حرية الصحافة لا لشخص النقيب وأعضاء المجلس.

وأوضح عبد الرحيم أن وزارة الداخلية لم تخطر النقابة عند اقتحامها لمقر النقابة قامت بالاعتداء على أفراد الأمن المتواجدين بالنقابة ودخلوا النقابة.