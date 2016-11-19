أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عودة نور السيد واستبعاد أحمد السيد من قائمة الاتحاد أمام التعدين

Google+ Print
عودة نور السيد واستبعاد أحمد السيد من قائمة الاتحاد أمام التعدين عودة نور السيد واستبعاد أحمد السيد من قائمة الاتحاد أمام التعدين

>الاسكندرية محمد الجزار

استقر مختار مختار، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق غدًا الأحد استعدادًا للقاء النصر للتعدين فى المباراة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين على ملعب استاد المكس ضمن مباريات الأسبوع العاشر.

 

 

الهانى سليمان، ومحمود السيد

عبد الرحمن فاروق، وعمرو نبيل، وبازوكا، وخالد الغندور، ومحمد عطوه، وكالوشا، محمد عادل، كابونجا، نور السيد، أحمد الألفى، محمد أسامة، حسين خالد، أحمد الشيخ، كاسونجو، محمد سالم، خالد قمر.

 

كما تم استبعاد كل من :

أحمد السيد، وخميس حسنى، وحسن طارق، وعمرو خليل، وهشام شحاتة، ومحمود شعبان، وحازم إمام.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365