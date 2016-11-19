عودة نور السيد واستبعاد أحمد السيد من قائمة الاتحاد أمام التعدين

الاسكندرية محمد الجزار

استقر مختار مختار، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق غدًا الأحد استعدادًا للقاء النصر للتعدين فى المباراة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين على ملعب استاد المكس ضمن مباريات الأسبوع العاشر.

الهانى سليمان، ومحمود السيد

عبد الرحمن فاروق، وعمرو نبيل، وبازوكا، وخالد الغندور، ومحمد عطوه، وكالوشا، محمد عادل، كابونجا، نور السيد، أحمد الألفى، محمد أسامة، حسين خالد، أحمد الشيخ، كاسونجو، محمد سالم، خالد قمر.

كما تم استبعاد كل من :

أحمد السيد، وخميس حسنى، وحسن طارق، وعمرو خليل، وهشام شحاتة، ومحمود شعبان، وحازم إمام.