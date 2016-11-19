75 دقيقة..زكريا بدلا من سليمان.. والأهلي يتقدم على الإنتاج بثنائية

كتب فتحى الشافعى

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلى والإنتاج الحربى المُقامة حاليًا باستاد السلام فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام وأصبحت النتيجة تقدم الأهلى بثنائية نظيفة سجلها أجاى فى الدقيقة 48 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 65.

الشوط الأول

هدوء حذر من الفريقين فى الدقائق الأولى من اللقاء، ورغم محاولات الأهلى اختراق دفاع الفريق العسكرى عن طريق عبد الله السعيد ووليد سليمان وعمرو جمال وأجاى إلا أن الإنتاج نجح فى إيقاف هذه الهجمات مُبكرًا.

وأهدر جونيور أجاى فرصة التقدم للأهلى فى الدقيقة 12 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحى لكمن المهاجم النيجيرى سددها برأسه فوق العارضة.

واصل الأهلى سيطرته على منطقة وسط الملعب لكن لاعبو الإنتاج أحكموا الرقابة على مفاتيح لعب المارد الأحمر، واعتمد الإنتاج على الهجمات المرتدة، ولعب على معلول ضربة حرة غير مباشرة سيئة مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 26 جملة رائعة بين أجاى وعبد الله السعيد سددها الأخير لكن عامر عامر حارس الإنتاج تصدّى لها وعادت الكرة إلى عمرو جمال لكن دفاع الفريق العسكرى تدخل وأنقذ الموقف، وأشهر الحكم سمير محمود عثمان بطاقة سفراء للاعب الإنتاج حسن الشامى فى الدقيقة 30 بعدما لمست الكرة يده.

وسدد وليد سليمان ضربة حرة مباشرة لكن عامر عامر واصل التألق وأنقذ الكرة، ودخل صلاح أمنى مهاجم الإنتاج فى كرة مشتركة مع شريف إكرامى ليتعرض الأخير لإصابة بسيطة ويستكمل اللقاء بعدها ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى مُهاجمًا عن طريق مفاتيح لعبه، ونجح جونيور أجاى فى تسجيل هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 48 من متابعة جيدة لكرة سددها وليد سليمان، بعدها يُسدد صلاح أمين كرة قوية تصدى لها شريف إكرامى.

بمرور الوقت ينشط أداء الإنتاج وظهر صلاح أمين وسوستة أكثر من مرة لكن سعد سمير وحجازى تصديا لهذه الكرات، وقاد عمرو جمال هجمة خطرة للأهلى وتعرض للعرقلة من قبل أحمد سعيد أوكا وينال الأخير بطاقة صفراء فى الدقيقة 58، وسدد وليد سليمان ضربة حرة مباشرة يحوّلها الحائط إلى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة 61 خرج عمرو جمال من الأهلى وشارك كريم نيدفيد بدلاً منه، وواصل الأهلى سيطرته على اللقاء وأسفرت هذه السيطرة عن هدف ثانى للأهلى عن طريق عبد الله السعيد الذى أستغل كرة عائدة له وسددها كالصاروخ فى شباك الإنتاج فى الدقيقة 65 .

ونال على معلول بطاقة صفراء فى الدقيقة 67 للخشونة، وأجرى شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج تغييرًا بخروج عمر السعيد ونزول اوكورى، كما خرج حسن الشامى وشارك محمود عبد الحكيم، فيما أجرى حسام البدرى تغييرًا ثانيًا بنزول مؤمن زكريا بدلاً من وليد سليمان فى الدقيقة 75.