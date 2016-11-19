أخبار الزمالك اليوم الجمعة 19 / 11 / 2016.. محمد صلاح مديرا فنيا للزمالك أمام الإسماعيلى

كتب حسام الحاج

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتى جاء فى مقدمتها، محمد صلاح مديرًا فنيًا للزمالك أمام الإسماعيلى.

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تصعيد محمد صلاح لمنصب المدير الفنى للقلعة البيضاء خلفا لمؤمن سليمان المدير الفنى السابق، الذى تقدم باستقالته عقب الفوز الأخير الذى حققه الأبيض على طنطا بهدف نظيف.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أحمد توفيق لاعب الفريق الأبيض وذلك لاعترافه بأنه يتفاوض مع أندية أخرى رغم أن عقده مستمر مع فريقه سنتين على حد قوله.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قبول استقالة مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الأول.

تمسك مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك بالاستقالة، التى أعلن عنها عبر الجهاز المعاون ورفض كل المحاولات للحضور للنادى مرة أخرى، وعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى.

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على رفض مؤمن سليمان المدير الفنى حضور الجلسة المقرر لها اليوم وإخطار أعضاء الجهاز الفنى بالاستقالة قائلا: "مع ألف سلامة".

تلقى أفراد الأمن بنادى الزمالك تعليمات مشددة من مرتضى منصور رئيس النادى، بمنع دخول أحمد توفيق لاعب وسط الفريق لمقر القلعة البيضاء بداية من اليوم السبت.

غادر مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك مقر القلعة البيضاء، وأعلن رفضه حضور جلسة مرتضى منصور رئيس النادى، التى ستحسم مصير الجهاز الفنى وأخطر جهازه المعاون بأنه مستقيل من قيادة الفريق.

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أسباب انقلاب مرتضى منصور رئيس النادى على مؤمن سليمان المدير الفني خلال الساعات الأخيرة.