كرة سلة سبورتنج تعود من تونس.. الاثنين المقبل

ياسمين يحيى

حدد الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بنادى سبورتنج موعد عودة الفريق من تونس، بعد انتهاء مشاركته بالبطولة العربية للأندية، التى أقيمت فى الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر الجارى بمدينة سوسة التونسية، والمقرر عودته بعد غدٍ الاثنين.

خاض فريق كرة سلة سبورتنج 4 مباريات، فى الدور التمهيدى للبطولة، خسر أمام المجمع البترولى، وحقق فوزًا على الحكمة اللبنانى والفتح السعودى، بينما خسر أمام جمعية سلا المغربى .

كتيبة فريق كرة سلة سبورتنج

يضم فريق كرة سلة سبورتنج 12 لاعبًا وهم أحمد منير، ومحمد صلاح، ومحمد خورشيد، وأحمد هشام، وأحمد مهيب، وعز فريد، وهيثم كمال، وأحمد مصطفى عمارة، ويوسف أبو شوشة، ومحمد الليثى، وعمر عابدين، بالإضافة إلى إبراهيم حجازى، تحت القيادة الفنية لأحمد مرعى المدير الفنى، ومحمد أباظة رئيسا للبعثة .

24 نوفمبر مباريات كرة سلة سبورتنج بالدورى

ومن المقرر أن يخوض فريق كرة سلة سبورتنج مبارياته فى المجموعة الثانية بالدورة المجمعة من دورى مرتبط السلة، والتى تقام فى الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .