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فستان مارلين مونرو بـ4.8 مليون دولار

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السبت 19-11-2016 15:57

تمّ بيع فستان الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو Marilyn Monroe، الذي ارتدته وهي تغني "عيد ميلاد سعيد" أمام الرئيس الأمريكي الراحل John Kennedy جون كينيدي، في مزادٍ مقابل 4.8 ملايين دولار.
واشترت دار "ريبليز بيليف ات أور نوت" الثوب الذي صمّمه جون لويس. وقال نائب رئيس الدار إنّ هذا الفستان "أبرز قطعة على الإطلاق لثقافة (أغاني) البوب."
يشار إلى أن الفستان مصنوع من حرير بلون الجسد وتزيّنه 2500 قطعة من الكريستال، خيطت يدوياً. وقد ارتدته النجمة في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد الـ45 للرئيس كينيدي عام 1962.
واشترى رجل الأعمال الراحل مارتن زيويغ، الذي كان يهوى جمع المقتنيات، الثوب عام 1999 مقابل 1.3 مليون دولار.
وهذا المبلغ الذي دُفع في هذا الفستان على الأرجح سيسجّل رقماً قياسياً جديداً كأغلى فستان يُباع في مزاد.
يذكر أن مارلين مونرو توفيت بعد 3 أشهر من هذا الحفل الضخم الذي قدّمته، عن عمر ناهز الـ36 عاماً.
 

مقتنيات الراحلة مارلين مونرو تجوب العالم

 


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