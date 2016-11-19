بالفيديو والصور: كارمن سليمان تعقد قرانها وسط نجمات ستار اكاديمي وأراب أيدول

بعد فترة خطوبة استمرت شهراً واحداً فقط، عقد الملحّن الشاب مصطفى جاد قرانه على النجمة الشابة كارمن سليمان في مسجد "المشير" بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الفن الشباب من خريجي برامج اكتشاف المواهب مثل أحمد جمال، وساندي، ومينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، ومحمد عباس، وهايدي موسى، فيما غابت النجمة رنا سماحة بسبب المرض.

شارك أيضاً من نجوم الفن الشاعر بهاء الدين محمد، والموزع أحمد إبراهيم، والملحن أحمد حسين، والملحن شادي حسن، والمنظم محمد منصور، والمصور أحمد كوتي، بالإضافة إلى الستايليست لطيفة بكري، ومنظمة الأفراح فاطمة الشاذلي، والمذيع فادي إبراهيم، والمذيعة نيرة شريف، وشيما محمد.

وكان مصطفى جاد وكارمن سليمان احتفلا بخطوبتهما مطلع الشهر الماضي، حين ظهرت كارمن سليمان بفستان يحمل توقيع مصمم

الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، الذي اتفق معه خطيبها الملحن مصطفى جاد على تصميمه لمفاجأتها بالخطوبة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.