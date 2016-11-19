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هل تستأجر كيم كارداشيان رحم صديقتها لإنجاب طفلها الثالث؟

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السبت 19-11-2016 16:03

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian تسعى لإيجاد حلّ مناسب كي تنجب طفلها الثالث، بعد أن حذّرها الأطباء من مخاطر الحمل للمرّة الثالثة، لأنّها قد تنزف حتى الموت أثناء الولادة.
وذكرت بعض التقارير الصحافية أنّ النجمة البالغة من العمر 36 عاماً ستستعين برحم امرأة أخرى لتنجب طفلها الثالث.
وعلى ما يبدو، فإن الأصابع تشير إلى أن صديقة النجمة المفضّلة كريسي تيغان Chrissy Teigen ستكون هي البديلة.
وكانت تيغان قد أكدت سابقاً أنها مستعدة لتأجير رحمها من أجل إنجاب طفل كيم كاردشيان الجديد.
يذكر أن الطبيب كان قد حذّر كيم من أنّ إنجاب طفل ثالث سيشكّل خطراً على حياتها؛ وذلك أثناء حديث جرى بينهما خلال حلقة الأحد من برنامجها Keeping Up With The Kardashians.
يُشار إلى أن كيم كارداشيان مصابة بتسمّم في الدم أو ما يسمّى toxaemia، وقد عانت كثيراً خلال ولادة نورث وساينت.

 

كيم كارداشيان ممنوعة من الإنجاب مجدداً

 


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